Израильская El Al возвращает в расписание авиарейсы в Москву

Две иностранные авиакомпании – израильская El Al и вьетнамская Vietnam Airlines - в мае снова начнут летать в столицу России Москву.
Первый после приостановки авиасообщения авиарейс из Тель-Авива израильская El Al выполнит уже завтра, 1 мая, подтвердили в пресс-службе перевозчика, передает ТАСС.
"С 1 мая мы вернемся к обслуживанию рейсов на линии Тель-Авив - Москва. Это решение было принято после оценки текущей ситуации и по итогам проводившихся с властями страны обсуждений с целью обеспечения безопасности полетов"
- пресс-служба El Al
Национальный авиаперевозчик Вьетнама компания Vietnam Airlines тоже приняла решение после трехлетнего перерыва восстановить свои прямые авиарейсы из Ханоя в Москву с 8 мая. Пока они будут выполняться на широкофюзеляжных Boeing 787 дважды в неделю, но с июля будущего 2026 года авиакомпания планирует увеличить их до трех в неделю.