Израильская El Al возвращает в расписание авиарейсы в Москву

Уже завтра, 1 мая, в Москву из Тель-Авива прилетит авиарейс израильского авиаперевозчика El Al, а 8 мая полеты из Ханоя в Москву возобновит вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines.

Две иностранные авиакомпании – израильская El Al и вьетнамская Vietnam Airlines - в мае снова начнут летать в столицу России Москву.

Первый после приостановки авиасообщения авиарейс из Тель-Авива израильская El Al выполнит уже завтра, 1 мая, подтвердили в пресс-службе перевозчика, передает ТАСС.

"С 1 мая мы вернемся к обслуживанию рейсов на линии Тель-Авив - Москва. Это решение было принято после оценки текущей ситуации и по итогам проводившихся с властями страны обсуждений с целью обеспечения безопасности полетов"

- пресс-служба El Al

Национальный авиаперевозчик Вьетнама компания Vietnam Airlines тоже приняла решение после трехлетнего перерыва восстановить свои прямые авиарейсы из Ханоя в Москву с 8 мая. Пока они будут выполняться на широкофюзеляжных Boeing 787 дважды в неделю, но с июля будущего 2026 года авиакомпания планирует увеличить их до трех в неделю.