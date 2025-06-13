Израиль провел серию разведывательных ударов по Ирану

В ночь на воскресенье Израиль атаковал энергетические объекты Ирана, также среди целей была штаб-квартира Минобороны ИРИ. По сообщению ЦАХАЛ, выполнена серия разведывательных ударов.

Минувшей ночью взаимные обстрелы Ирана и Израиля продолжились, ВВС Израиля нанесли серию ударов по Тегерану.

"Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом иранского режима по созданию ядерного оружия"

– ЦАХАЛ

Сообщается, что среди целей были штаб-квартира Министерства обороны Ирана и штаб Организации оборонных инноваций и исследований ИРИ (центр ядерных разработок Spand). По данным иранского агентства Tasnim, в результате атаки незначительные повреждения получило одно из административных зданий МО Ирана.

Также изральские военные ударили ночью по топливным цистернам в Тегеране и нефтехранилищу, что привело к возгораниям.