Израиль потребовал жителей Газы эвакуироваться на юг

Армия обороны Израиля проинформировала жителей Газы о готовящейся операции, направленной на уничтожение радикалов ХАМАС. Для этого все мирные жители должны эвакуироваться.
Власти Израиля призвали гражданское населения Газы переезжать в южном направлении в связи с готовящейся операцией ЦАХАЛ против террористов.
«ЦАХАЛ призывает всех мирных жителей города Газа эвакуироваться из своих домов в южном направлении в целях обеспечения собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади Газа»
– Армия обороны Израиля
Далее отмечается, что после проведения военной операции все местные жители смогут вновь вернуться на прежние места обитания.
В оповещении поясняется, что данная мера обусловлена тем, что радикалы ХАМАС находятся в в туннелях под домами.