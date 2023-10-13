Израиль потребовал жителей Газы эвакуироваться на юг

Опубликовано: 8:43, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армия обороны Израиля проинформировала жителей Газы о готовящейся операции, направленной на уничтожение радикалов ХАМАС. Для этого все мирные жители должны эвакуироваться.

Власти Израиля призвали гражданское населения Газы переезжать в южном направлении в связи с готовящейся операцией ЦАХАЛ против террористов.

«ЦАХАЛ призывает всех мирных жителей города Газа эвакуироваться из своих домов в южном направлении в целях обеспечения собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади Газа»

– Армия обороны Израиля

Далее отмечается, что после проведения военной операции все местные жители смогут вновь вернуться на прежние места обитания.

В оповещении поясняется, что данная мера обусловлена тем, что радикалы ХАМАС находятся в в туннелях под домами.