Израиль отверг требования мира о создании Палестинского государства

Кабинет министров Израиля опубликовал сегодня резолюцию об отказе Еврейского государства следовать требованиям международного сообщества по созданию независимой Палестины. Автор документа Биньямин Нетаньяху назвал соответствующее решение ООН и призывы исполнить его "диктатом", которому Израиль не станет подчиняться.

Израильские власти приняли сегодня официальный документ, согласно которому Тель-Авив отказывается подчиняться каким-либо внешним требованиям о создании Палестинского государства, независимо от того, откуда эти требования исходят. Таким образом Израиль окончательно отверг решение ООН об урегулировании палестино-израильского конфликта по принципу двух государств.

Автором документа является председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пояснил, что необходимость принятия резолюции связана с усилением требований к Тель-Авиву признать Палестинское государство независимо от желания израильской стороны.

Согласно формулировкам, требования внешних партнеров Израиля о создании Палестинского государства названы "диктатом", и Еврейское государство официально отказывается им подчиняться, как и другим поступающим от иностранных государств и международных организаций инициативам о прекращении боевых действий в секторе Газа.

"Правительство единогласно одобрило декларативное решение о несогласии Израиля с международным диктатом… Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами"

– Кабмин Израиля

В документе поясняется, что Израиль протестует против "одностороннего признания палестинского государства", поскольку видит в этом победу ХАМАС после серии терактов 7 октября и крупнейшее препятствие для мирного решения палестино-израильского кризиса.

Также Израиль отверг выполнение каких-либо иных условий для начала переговоров с Палестиной и любое посредничество в этом вопросе третьих сторон.