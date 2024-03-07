Израиль отпустит мирное население перед атакой Рафаха

Нетаньяху заявил о том, что штурм города Рафах в секторе Газа неизбежен. Однако власти еврейского государства позволят мирному населению эвакуироваться.

Глава еврейского государства заявил о том, что штурм палестинского Рафаха неизбежен, так ка это единственный путь для победы на терроистами ХАМАС.

Далее он отметил, что власти страны предоставят возможность мирному населению городу эвакуироваться перед началом военной операции.

«Мы завершим военную операцию в Рафахе. Одновременно мы предоставим гражданскому населению возможность покинуть опасные районы»

– Биньямин Нетаньяху