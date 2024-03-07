Вестник Кавказа

Израиль отпустит мирное население перед атакой Рафаха

Нетаньяху с бойцами ЦАХАЛ
© Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля
Нетаньяху заявил о том, что штурм города Рафах в секторе Газа неизбежен. Однако власти еврейского государства позволят мирному населению эвакуироваться.

Глава еврейского государства заявил о том, что штурм палестинского Рафаха неизбежен, так ка это единственный путь для победы на терроистами ХАМАС.

Далее он отметил, что власти страны предоставят возможность мирному населению городу эвакуироваться перед началом военной операции.

«Мы завершим военную операцию в Рафахе. Одновременно мы предоставим гражданскому населению возможность покинуть опасные районы»

– Биньямин Нетаньяху

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1420 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль готовится к наплыву заключенных

Израиль готовится к наплыву заключенных

Нетаньяху отказался слушать Эрдогана

Нетаньяху отказался слушать Эрдогана

Израиль готов отложить операцию в Рафахе

Израиль готов отложить операцию в Рафахе

Акция протеста прошла в Тель-Авиве – полиция использовала водометы

Акция протеста прошла в Тель-Авиве – полиция использовала водометы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы