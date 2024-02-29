Израиль готовится к наплыву заключенных

Премьер-министр Израиля поручил подготовить тюрьмы к приему новых заключенных за терроризм из-за нехватки мест. Это демонстрирует серьезное отношение к безопасности государства и отправляет ясный сигнал потенциальным террористам.

Премьер-министр Израиля поручил кабмину страны подготовить тюрьмы к приему тысяч новых заключенных, осужденных за терроризм.

По его словам, сейчас в еврейском государстве наблюдается острая нехватка мест в тюрьмах для заключенных-террористов.

«Директива была дана по результатам заседания, в ходе которого Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности представили свою оценку ситуации: в течение 2024 года в Газе и Иудее и Самарии будут арестованы тысячи террористов»

– канцелярия главы правительства

Принятие мер по увеличению мест в тюрьмах для заключенных, осужденных за терроризм, свидетельствует о серьезном отношении к вопросам безопасности государства. Это также отправляет ясный сигнал тем, кто намерен совершать террористические акты, о том, что они будут наказаны.