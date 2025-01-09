Израиль нанес удары по Газе после объявления соглашения о прекращении огня

Официальное прекращение огня в Газе не остановило обстрелы со стороны израильской армии. От огня ЦАХАЛ погибли свыше 70 человек.
Израильская армия нанесла удар по сектору Газа после объявления соглашения о прекращении огня.
В результате обстрелов жертвами стали более 70 человек, передают палестинские СМИ на основе данных гражданской обороны Газы.
"С момента объявления о соглашении о прекращении огня силы сионистской оккупации убили 71 человека, включая 61 в городе Газа"
– гражданская оборона Газы
Отметим, что Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о прекращении боестолкновений на 42 дня. Стороны договорились о постепенном обмене израильских заложников на узников из Палестины. ЦАХАЛ также должен постепенно сокращать военное присутствие в Газе вплоть до полного вывода войск. Соглашение будет действовать при посредничестве Катара, Египта и США.