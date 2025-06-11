Израиль начал сбивать иранские беспилотники

В Израиле сообщили, что истребители начали сбивать запущенные Ираном беспилотники. Уточняется, что дроны, которые не удастся перехватить, достигнут территории Израиля в течение часа.

Израильские истребители приступили к сбиванию иранских беспилотников, которые были запущены в ответ на ночную атаку Израиля.

Как пишет газета Times of Israel со ссылкой на военного чиновника, израильские ВВС перехватывают запущенные Ираном дроны за пределами границ еврейского государства.

Издание также подчеркивает, что те беспилотники, которые истребители не смогут перехватить, достигнут израильской территории в течение около часа.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес серию ударов по иранским военным и ядерным объектам. В Тегеране заявили, что израильская армия атаковала не менее 60 локаций в стране.

В иранском правительстве заявили, что Тегеран приступил к мерам в ответ на удары Израиля. Помимо этого, Иран запросил заседание ООН в связи с израильской атакой на ядерные и военные объекты.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что иранские ядерные объекты в Исхафане и Фордо не пострадали.