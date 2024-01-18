Израиль готов выступить против Ирана и Ливана

Глава МИД Израиля завил, что еврейское государство не остановится до тех пор, пока радикалы ХАМАС не будут ликвидированы. Также Израиль готов «предпринять действия» против Ливана и Ирана.

В ходе встречи с главой МИД Британии глава израильского внешнеполитического ведомства заявил о том, что власти еврейского государства сделают все для ликвидации палестинского радикального движения ХАМАС. Также Израиль готов «предпринять действия» против Ирана и Ливана.

«Мы без колебаний предпримем действия против Ирана и его филиалов в регионе. Также если "Хезболла" не уйдет, цену заплатит все государство Ливан»

– Исраэль Кац

Напомним, что глава израильского правительства заявил, что Армия обороны Израиля продолжит военную операцию в Газе до полной ликвидации ХАМАС. Также он настаивает – вопреки США и ЕС – на отказе Палестине в автономии.