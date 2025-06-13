Израиль атаковал центр Минобороны Ирана в Исфахане

Армия Израиля нанесла удар по одному из центров иранского министерства обороны, расположенному в Исфахане. Степень нанесенного ущерба пока не известна.

Один из центров Минобороны Ирана, действующий в Исфахане, оказался сегодня утром под ударом ЦАХАЛ, рассказал замгубернатора провинции, отвечающий за оборону и безопасность, Акбар Салехи.

По его словам, атака была совершена сегодня утром, буквально час назад.

"Сейчас оценивается возможный ущерб"

– Акбар Салехи

Напомним, что в ночь на воскресенье израильские ВВС в числе прочего совершили несколько разведывательных ударов по расположенным в Тегеране объектам, которые, по данным Тель-Авива, были связаны с созданием иранской стороной ядерного оружия. В частности под ударом оказались штаб-квартиры Минобороны Ирана и Организации оборонных инноваций и исследований в столице ИРИ.