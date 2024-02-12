Израиль анонсировал взятие Рафаха

В Израиле назвали условия, при которых жители Газы смогут спокойно встретить Рамадан. Одно из главных требований – отпустить заложников.

В том случае, если израильские заложники ХАМАС не получат свободы, город Рафаг в секторе Газа будет взят войсками еврейского государства уже в марте.

«Мир должен знать и лидеры ХАМАС должны знать, что если к Рамадану наших заложников не будет дома, то боевые действия продолжатся повсюду, включая район Рафаха. Мы будем делать это скоординировано»

– Бени Ганц

В то же время он отметил, что Израиль готово помочь эвакуации мирных жителей палестинского анклава.

Также он напомнил, что у палестинских террористов есть выбор: сдаться, отправить заложников по домам и тогда жители палестинского анклава смогут спокойно отпраздновать Рамадан в своих домах.