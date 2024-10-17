Вестник Кавказа

Избирательные участки в Грузии обеспечат бесперебойной подачей электроэнергии

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В день парламентских выборов в Грузии 26 октября ответственная компания сделает все возможное, чтобы перебои в электроснабжении не прерывали избирательный процесс. Впервые голосование будет проведено при помощи электронных устройств.

Энергораспределительная компания Energo-Pro Georgia будет работать в чрезвычайном режиме в день парламентских выборов 26 октября, рассказал председатель совета директоров компании Григола Мамисеишвили.

«Если подача электроэнергии на избирательный участок прервется, машины верификации и подсчета голосов смогут работать без перерыва в течение нескольких часов без источника питания, следовательно избирательный процесс не прервется»

- Григола Мамисеишвили

Он отметил, что помимо грамотной работы компании важно, чтобы все избирательные участки были обеспечены исправной электросетью, а также на местах должны находиться ответственные за нее лица.

Отметим, что выборы в парламент Грузии будут иметь несколько новшеств, одно из которых – электронное голосование.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1120 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сторонников «Грузинской мечты» обвинили в избиении оппонента

Сторонников «Грузинской мечты» обвинили в избиении оппонента

Кто пройдет в парламент Грузии: финальные опросы

Кто пройдет в парламент Грузии: финальные опросы

Мы победим и создадим лучшее будущее Грузии – Иванишвили

Мы победим и создадим лучшее будущее Грузии – Иванишвили

Митинг &quot;Грузинской мечты&quot; проходит в Тбилиси

Митинг "Грузинской мечты" проходит в Тбилиси

Драки, переезд и выборы: чем известен парламент Грузии?

Драки, переезд и выборы: чем известен парламент Грузии?

Выборы геополитической судьбы Грузии

Выборы геополитической судьбы Грузии

Выборы в Грузии: кто победит и чем все закончится?

Выборы в Грузии: кто победит и чем все закончится?

Президент Грузии рассказала, когда предложит кандидата в премьеры

Президент Грузии рассказала, когда предложит кандидата в премьеры

«Грузинская мечта» не набрала большинство в парламенте - опрос

«Грузинская мечта» не набрала большинство в парламенте - опрос

Папуашвили: государственный переворот готовится в Грузии

Папуашвили: государственный переворот готовится в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы