Избирательные участки в Грузии обеспечат бесперебойной подачей электроэнергии

В день парламентских выборов в Грузии 26 октября ответственная компания сделает все возможное, чтобы перебои в электроснабжении не прерывали избирательный процесс. Впервые голосование будет проведено при помощи электронных устройств.

Энергораспределительная компания Energo-Pro Georgia будет работать в чрезвычайном режиме в день парламентских выборов 26 октября, рассказал председатель совета директоров компании Григола Мамисеишвили.

«Если подача электроэнергии на избирательный участок прервется, машины верификации и подсчета голосов смогут работать без перерыва в течение нескольких часов без источника питания, следовательно избирательный процесс не прервется»

- Григола Мамисеишвили

Он отметил, что помимо грамотной работы компании важно, чтобы все избирательные участки были обеспечены исправной электросетью, а также на местах должны находиться ответственные за нее лица.

Отметим, что выборы в парламент Грузии будут иметь несколько новшеств, одно из которых – электронное голосование.