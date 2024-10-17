Избирательные участки в Грузии обеспечат бесперебойной подачей электроэнергии

Энергораспределительная компания Energo-Pro Georgia будет работать в чрезвычайном режиме в день парламентских выборов 26 октября, рассказал председатель совета директоров компании Григола Мамисеишвили.
«Если подача электроэнергии на избирательный участок прервется, машины верификации и подсчета голосов смогут работать без перерыва в течение нескольких часов без источника питания, следовательно избирательный процесс не прервется»
- Григола Мамисеишвили
Он отметил, что помимо грамотной работы компании важно, чтобы все избирательные участки были обеспечены исправной электросетью, а также на местах должны находиться ответственные за нее лица.
Отметим, что выборы в парламент Грузии будут иметь несколько новшеств, одно из которых – электронное голосование.