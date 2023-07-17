Из-за карантина Азербайджан продолжает терять туристов

Опубликовано: 20:51, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До сих пор не отмененный в Азербайджане карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, и закрытые из-за этого сухопутные границы ограничивают поток в страну туристов из соседних стран, что сказывается на развитии отрасли.

Несмотря на обилие туристических и рекреационных локаций, а также мест пляжного отдыха на берегу Каспийского моря, они продолжают оставаться недоступными для путешественников из стран ближнего зарубежья, поскольку сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми из-за до сих пор не отмененного коронавирусного карантина, заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

"Мы временно потеряли туристов, которые прибывали из соседних стран через сухопутные границы. Ждем решения Оперативного штаба об открытии границ"

- Фуад Нагиев

Что касается внутреннего туризма, то он остался на прежнем уровне – закрытие границ на него не повлияло, что вполне объяснимо, отметил глава Госкомтуризма, передает Sputnik Азербайджан.

"Статистика внутреннего туризма в Азербайджане примерно такая же, как и прежде, когда сухопутные границы страны были открыты"

- Фуад Нагиев

Сложившаяся ситуация требует скорейшего решения об отмене всех карантинных ограничений, поскольку туристы переориентируются на другие регионы, и восстановить турпоток в страну будет все тяжелее, уверены в Госкомтуризма Азербайджана.