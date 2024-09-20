Из Китая вышел первый грузовой поезд в Азербайджан

Китайские железнодорожники минувшей ночью отправили из китайской провинции Шаньси первый грузовой состав по Транскаспийскому маршруту – он прибудет в порт Актау, откуда будет паромом доставлен в Азербайджан.

Минувшей ночью из китайской провинции Шаньси в Азербайджан по Транскаспийскому торговому маршруту (ТМТМ, Срединный коридор) отправили вышел первый товарный поезд, передает китайское информационное агентство Синьхуа.

"По сравнению с традиционным способом, транскаспийские перевозки позволяют значительно сократить время транспортировки"

- агентство

В составе - 50 стандартных контейнеров с комплектами фотоэлектрических батарей общим весом 1159 т, он вышел из города Цзиньчжун на севере Китая в столицу Азербайджана Баку, отмечает Sputnik Казахстан.

Поезд вышел в путь из китайского логистического центра "Чжундин" и стал первым на пути из китайской провинции Шаньси в Европу на маршруте железнодорожных перевозок "Китай-Европа" по ТМТМ.

Маршрут состава лежит из Китая по территории Казахстана в порт Актау, где его груз будет паромом доставлен в Азербайджан.

Китай планирует поставлять свои фотоэлектрические модули в Закавказье, Турцию и страны Восточной Европы.