Из канала в Махачкале спасли пассажиров утонувшего автомобиля

Сегодня вечером в канал имени Октябрьской революции в Махачкале рухнул легковой автомобиль с пассажирами, на помощь им бросились трое прохожих, двое из которых оказались дагестанскими спортсменами.

Автомобиль с четырьмя пассажирами сегодня вечером по невыясненным пока причинам рухнул с дороги в канал им. Октябрьской революции в Махачкале, находившихся в машине людей спасли, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

"Машина оказалась в воде, люди звали на помощь и, конечно, ее дождались! Сразу трое молодых ребят бросились в канал, добрались до машины и сообща спасли всех четырех пассажиров"

- Сергей Меликов

Среди героев оказались двое воспитанников спортивной школы "Эндирей" - уроженцы села Новогагатли Хасавюртовского района, совсем еще молодые спортсмены Мульдар Мульдаров и Шамиль Изрудинов, имя третьего пока неизвестно - он сразу покинул место событий, написал глава Дагестана.

Троица прохожих оказалась на месте происшествия в считанные минуты, еще до приезда кареты скорой помощи – балансируя между крышей легковушки, чуть видневгейся из воды, и набережной, они оперативно переправили пострадавших на обочину дороги, где их и приняли медики.

Молодцы, парни, - написал Меликов, поблагодарив их родителей и тренеров за правильное воспитание.

"Уже поручил отметить ваш поступок", - добавил глава республики, отметив: с такой молодежью у Дагестана большое будущее!