Из Грозного откроют новые авианаправления

В скором времени в расписании полетов аэропорта Грозного появятся новые международные авиарейсы – авиалайнеры будут летать из столицы Чечни в Турцию и Иран, и может быть – в Египет, сообщили в пресс-службе чеченской воздушной гавани.
Рейсы в турецкую Анталью уже согласованы, но пока в расписании аэропорта они не появились: известно, что прямые рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A320, передает информационное агентство "Грозный-информ".
В марте из Грозного планируется открытие прямого авиарейса в столицу Ирана Тегеран.
Также авиавласти Чечни ведут переговоры об открытии прямых регулярных полетов в Египет, отметили в пресс-службе аэропорта.
Расширяется и география полетов внутри страны – так, российская авиакомпания "ЮТэйр" готовит новые авиарейсы из Грозного в Москву, Новый Уренгой и Сочи.