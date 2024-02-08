Из Грозного откроют новые авианаправления

В преддверии наступления весны, а за ней – высокого курортного сезона, авиавласти Чечни работают над открытием прямых регулярных авиарейсов в Египет, а также в Турцию и Иран – уже известна периодичность полетов в турецкую курортную Анталью.

В скором времени в расписании полетов аэропорта Грозного появятся новые международные авиарейсы – авиалайнеры будут летать из столицы Чечни в Турцию и Иран, и может быть – в Египет, сообщили в пресс-службе чеченской воздушной гавани.

Рейсы в турецкую Анталью уже согласованы, но пока в расписании аэропорта они не появились: известно, что прямые рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A320, передает информационное агентство "Грозный-информ".

В марте из Грозного планируется открытие прямого авиарейса в столицу Ирана Тегеран.

Также авиавласти Чечни ведут переговоры об открытии прямых регулярных полетов в Египет, отметили в пресс-службе аэропорта.

Расширяется и география полетов внутри страны – так, российская авиакомпания "ЮТэйр" готовит новые авиарейсы из Грозного в Москву, Новый Уренгой и Сочи.