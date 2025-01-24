Вестник Кавказа

Итоги выступления в Лиге Европы подвели в "Карабахе"

Гурбан Гурбанов
© Фото: сайт футбольного клуба “Карабах“
"Карабах" провел накануне свой заключительный матч в текущем розыгрыше Лиги Европы. Каким он получился для азербайджанского клуба, рассказал главный тренер команды Гурбан Гурбанов.

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" (Азербайджан) Гурбан Гурбанов подвел итоги выступления команды в розыгрыше Лиги Европы сезона 2024/25.

Он подчеркнул, что все сыгранные в рамках основного этапа матчи стали для агдамцев большим опытом на будущее и принесут свою пользу. 

"Футбол в Европе в принципе кардинально меняется. Я всегда рядом со своими футболистами. За все эти годы мы прошли через много таких матчей, где были и удачи, и неудачи"

– наставник команды

Он также рассказал, почему в нынешнем сезоне "Карабах" выступил не так удачно, как в прошлом, когда команде удалось дойти до 1/8 финала Лиги Европы.

"Я не раз говорил, что не такого правила, что ты обязательно должен быть у успешен каждый год. Неудачные сезоны тоже должны быть. Да, пропустили мы много. Значит, слабо сыграли в обороне, и это нужно принять. Но мы также сыграли против очень хороших команд"

– Гурбан Гурбанов

Он добавил, что в этом розыгрыше его подопечном далеко не всегда удавалась показать задуманное. 

Комментируя заключительный матч основного этапа, в котором агдамцы уступили на выезде греческому "Олимпиакосу", он в первую очередь поздравил соперника с победой. Он отметил, что ему была важно, чтобы "Карабах" в этом матче навязал хозяевам борьбу. 

"В целом, на стадионе была отличная атмосфера. Мне было очень важно, чтобы мои футболисты хорошо боролись, и я увидел это. К сожалению, из-за ошибок увидели в своих воротах три мяча"

– главный тренер "Карабаха"

Напомним, встреча 8-го тура основного этапа Лиги Европы между "Олимпиакосом" и "Карабахом" состоялась накануне в Греции. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева. Агдамцы не сумели пробиться в плей-офф и завершили свое выступление в ЛЕ.

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