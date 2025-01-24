"Карабах" завершил Лигу Европы поражением в Греции

ФК "Карабах" проводил сегодня свою последнюю игру в Лиге Европы в сезоне 2024/25. Соперником азербайджанской команды был "Олимпиакос".

Только что в Греции завершился матч основного этапа Лиги Европы между местным "Олимпиакосом" и агдамским "Карабахом". Победу со счетом 3:0 одержали хозяева.

Голами в составе победителей отметились нападающий Аюб Эль-Кааби (56-я и 60-я минуты) и защитник Жюль Бьянкон (89-я).

Для "Карабаха" эта игра стала последней в текущем розыгрыше "Лиги Европы". Азербайджанская команда не сумела пробиться в плей-офф и покидает турнир.