Вестник Кавказа

"Карабах" завершил Лигу Европы поражением в Греции

матч Лиги Европы между клубами “Олимпиакос“ и “Карабах“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
ФК "Карабах" проводил сегодня свою последнюю игру в Лиге Европы в сезоне 2024/25. Соперником азербайджанской команды был "Олимпиакос".

Только что в Греции завершился матч основного этапа Лиги Европы между местным "Олимпиакосом" и агдамским "Карабахом". Победу со счетом 3:0 одержали хозяева.

Голами в составе победителей отметились нападающий Аюб Эль-Кааби (56-я и 60-я минуты) и защитник Жюль Бьянкон (89-я).

Для "Карабаха" эта игра стала последней в текущем розыгрыше "Лиги Европы". Азербайджанская команда не сумела пробиться в плей-офф и покидает турнир.

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