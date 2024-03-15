Вестник Кавказа

Итоги выборов: Владимир Путин победил с 87,28% голосов

Итоги выборов: Владимир Путин победил с 87,28% голосов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЦИК России объявили сегодня окончательные итоги выборов президента - Владимир Путин набрал 87,28%. Таким образом, глава государства избран на новый срок.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании объявила итоги президентских выборов, которые состоялись 15-17 марта с рекордной явкой.

"Об общих результатах голосования, 76 млн 277 тыс. 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина, то есть результат такой же остался - 87,28% от числа избирателей, принявших участие в голосовании <…>. За Николая Михайловича Харитонова - 3 млн 768 тыс. 470 избирателей, 4,31%"

– Памфилова

Кандидат Владислав Даванков получил 3,85% голосов - 3 млн 362 тыс 484 человека отдали на него голос, Леонид Слуцкий - 3,2%, это 2 млн 797 тыс 629 избирателей.

Инаугурация переизбранного президента РФ состоится 7 мая.

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