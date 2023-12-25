Италия поможет Казахстану построить гибридную станцию в Жанаозене

Энергию солнца и ветра можно будет использовать на благо жителей Жанаозена благодаря электростанции, которая будет создана по итальянским технологиям.

В Казахстане впервые появится гибридная электростанция: она будет использовать солнечную и ветровую энергию. Документ о ее строительстве в Жанаозене был подписан в Риме, рассказали в "КазМунайГаз".

"Двусторонний документ подписали председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев и Главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци в присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева"

– пресс-служба

Мощность ветровой электростанции составит 77 МВт. Солнечная будет вырабатывать 50 МВт. Кроме того, проект предполагает создание газовой электростанции на 120 МВт.

Задачей гибридной станции станет стабильное снабжение электричеством различных объектов "КазМунайГаза". Проект также внесет вклад в декарбонизацию.

Станция заработает в полную силу через два года. На ее строительстве будут заняты около 800 человек, затем, когда объект начнет работу, число сотрудников составит 80 человек.