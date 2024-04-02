Вестник Кавказа

Исторический центр Алупки обновят к маю

Исторический центр Алупки обновят к маю
© Фото: Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Уже в мае россиян, которые собрались отдохнуть на южном берегу Крыма в любимой и памятной с детства Алупке, будут ждать не только обновленные городские пляжи, но и отреставрированный исторический центр города-курорта.

Власти крымского города-курорта Алупка на южном берегу полуострова завершают реконструкцию исторического центра города, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Основной пласт работ выполнен - остались штрихи. Сейчас предприниматели приводят свои объекты в эстетически приглядный вид в соответствии с новым дизайн-кодом - меняют вывески и облагораживают фасады, за что им огромное спасибо"

https://aif-s3.aif.ru/images/036/532/4fd3d0cb19ccb27e5e1aedbece522fd4.jpg

Павленко добавила, что город она посетила, чтобы оценить ход работ в рамках проекта "Старый город".

Напомним, Ялта, Алушта и Алупка – соседние города, расположенные вдоль черноморского побережья Крыма – в былые времена они пользовались особой популярностью у отдыхающих, их связывало морское сообщение, по маршруту между Судаком и Ялтой ходили суда на подводных крыльях "Комета".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2245 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ставрополье примет состязания по автокроссу

Ставрополье примет состязания по автокроссу

Архыз продлит катания до мая

Архыз продлит катания до мая

Кубань ждет 2 млн туристов этой весной

Кубань ждет 2 млн туристов этой весной

Популярный отель в Сочи внедрил систему &quot;все включено&quot;

Популярный отель в Сочи внедрил систему "все включено"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы