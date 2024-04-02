Исторический центр Алупки обновят к маю

Уже в мае россиян, которые собрались отдохнуть на южном берегу Крыма в любимой и памятной с детства Алупке, будут ждать не только обновленные городские пляжи, но и отреставрированный исторический центр города-курорта.

Власти крымского города-курорта Алупка на южном берегу полуострова завершают реконструкцию исторического центра города, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Основной пласт работ выполнен - остались штрихи. Сейчас предприниматели приводят свои объекты в эстетически приглядный вид в соответствии с новым дизайн-кодом - меняют вывески и облагораживают фасады, за что им огромное спасибо"

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Павленко добавила, что город она посетила, чтобы оценить ход работ в рамках проекта "Старый город".

Напомним, Ялта, Алушта и Алупка – соседние города, расположенные вдоль черноморского побережья Крыма – в былые времена они пользовались особой популярностью у отдыхающих, их связывало морское сообщение, по маршруту между Судаком и Ялтой ходили суда на подводных крыльях "Комета".