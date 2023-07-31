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Источник: Турция делает все для возвращения зерновой сделки 

Источник: Турция делает все для возвращения зерновой сделки 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Анкара продолжает поддерживать диалог с ООН, Россией и Украиной по вопросу возврата к зерновой сделке. 

Знакомый с ситуацией вокруг зерновой сделки дипломатический источник проинформировал о том, что Анкара продолжает прикладывать усилия, для возврата черноморской инициативы. 
По его словам, в частности, продолжаются контакты по этой линии с ООН, Россией и Украиной.

"Переговоры ведутся, в Турции исходят из того, что зерновая инициатива способствует обеспечению продовольственной безопасности"

– собеседник ТАСС 

Далее он отметил, что власти Турции питают надежду, что возврата к сделке удаться достичь после личных переговоров президентов России и Турции.

Повлияет ли конец зерновой сделки на стоимость хлеба?

Повлияет ли конец зерновой сделки на стоимость хлеба?

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