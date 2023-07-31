Источник: Турция делает все для возвращения зерновой сделки 

Опубликовано: 11:19, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анкара продолжает поддерживать диалог с ООН, Россией и Украиной по вопросу возврата к зерновой сделке.

Знакомый с ситуацией вокруг зерновой сделки дипломатический источник проинформировал о том, что Анкара продолжает прикладывать усилия, для возврата черноморской инициативы.

По его словам, в частности, продолжаются контакты по этой линии с ООН, Россией и Украиной.

"Переговоры ведутся, в Турции исходят из того, что зерновая инициатива способствует обеспечению продовольственной безопасности"

– собеседник ТАСС

Далее он отметил, что власти Турции питают надежду, что возврата к сделке удаться достичь после личных переговоров президентов России и Турции.