Испытания ракеты с двухтонной боеголовкой завершились в Иране

Иран провел испытания ракет с двухтонной боеголовкой. В Минобороны ИРИ отметили, что они достигли значительного прогресса в оборонных делах.

В Иране прошли испытания ракеты с боеголовкой, вес которой составляет 2 тонны. Об этом поведал 11 июня глава Минобороны страны Азиз Насирзаде.

Он подчеркнул, что это важный шаг, направленный на повышение обороноспособности Исламской Республики, передает агентство Mehr.

"Наше последнее достижение произошло на прошлой неделе, когда мы успешно испытали ракету с двухтонной боеголовкой, показав превосходные результаты"

– глава оборонного ведомства

Он также акцентировал внимание на том, что Тегеран добился очень хорошего прогресса в оборонных делах.

"Наши оперативные силы полностью оснащены"

– Азиз Насирзаде

Ранее сегодня сообщалось, что Иран готов атаковать все военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке, если конфликт с американцами все же случится.