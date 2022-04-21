Вестник Кавказа

Исмаиллинский район Азербайджана потрясло на 3,8

Исмаиллинский район Азербайджана потрясло на 3,8
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Приборы сейсмологов зафиксировали утреннее землетрясение в Азербайджане. Оно произошло в Исмаиллинском районе, его магнитуда - 3,8.

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Исмаиллинском районе Азербайджана, рассказали в Республиканском центре сейсмологической службы.

Сейсмическую активность зафиксировали в 07:18 по местному времени (06:18 по мск) в 10 км к западу от станции Пиргулу.

"Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 4, в прилегающих населенных пунктах — 3-4 балла"

- Республиканский центр сейсмологической службы

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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