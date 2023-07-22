Исламский мир встанет на защиту Корана

Исламский мир возмущен прошедшей сегодня акцией сожжения Корана перед посольством Ирака в Копенгагене. В частности, об этом говорили сегодня министры иностранных дел Ирана и Турции Хакан Фидан и Хосейн Амир Абдоллахиян.
Также главы дипведомств не исключили возможности привлечения к данной проблеме Организации исламского сотрудничества (ОИС).
«Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонные переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, мобилизации ОИС на борьбу с гнусными нападками на нашу священную книгу Коран, а также совместные меры, которые необходимо принять»
– МИД Турции
Ранее появились данные о том, что ОИС проведет экстренное заседание. Участники заседания обсудят тему противодействию исламофобии.