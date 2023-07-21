Азербайджан осудил сожжение Корана в Швеции

МИД Азербайджана опубликовал в соцсетях сообщение, в котором осудил акт сожжения Корана в Швеции. В Баку призвали принять необходимых меры по наказанию виновных.
Азербайджан осуждает акт сожжения Корана в Швеции, говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
Внешнеполитическое ведомство АР призвало наказать всех виновных и предотвратить подобные преступления на почве ненависти.
Сожжение Корана в Швеции
Напомним, 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, в Стокгольме сожгли
Напомним, что 28 июня, в день празднования Курбан-байрам - одного из самых больших праздников для мусульман, в столице Швеции Стокгольме два человека сожгли Коран возле мечети в присутствии сотрудников полиции.