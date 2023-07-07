Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане отреагировали на сожжение Корана в Швеции

В пятницу, 7 июля, лидеры религиозных конфессий в Азербайджане прокомментировал инцидент с Кораном, случившийся не так давно в Стокгольме.
"Мы, руководители действующих в Азербайджане мусульманских, православных, иудейских, католических и албано-удинских конфессий, решительно осуждаем сожжение 28 июня в столице Швеции, Стокгольме, в присутствии полицейских, стоявших возле мечети, священной книги мусульман – Корана"
– сказано в тексте.
В нем отмечается, что сожжение Корана является исламофобской провокацией.
"Считаем этот отвратительный инцидент исламофобской провокацией и актом дикого вандализма"
– говорится в заявлении.
Лидеры конфессий акцентировали внимание на том, что подобного рода подлые действия поощряют экстремизм и разжигают ненависть между людьми и религиями.