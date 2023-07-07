Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане отреагировали на сожжение Корана в Швеции

Опубликовано: 16:38, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители различных религий в Азербайджане выступили с осуждением сожжения Корана в столице Швеции. Они также назвали его исламофобской провокацией.

В пятницу, 7 июля, лидеры религиозных конфессий в Азербайджане прокомментировал инцидент с Кораном, случившийся не так давно в Стокгольме.

"Мы, руководители действующих в Азербайджане мусульманских, православных, иудейских, католических и албано-удинских конфессий, решительно осуждаем сожжение 28 июня в столице Швеции, Стокгольме, в присутствии полицейских, стоявших возле мечети, священной книги мусульман – Корана"

– сказано в тексте.

В нем отмечается, что сожжение Корана является исламофобской провокацией.

"Считаем этот отвратительный инцидент исламофобской провокацией и актом дикого вандализма"

– говорится в заявлении.

Лидеры конфессий акцентировали внимание на том, что подобного рода подлые действия поощряют экстремизм и разжигают ненависть между людьми и религиями.