Вестник Кавказа

Иранский Красный Полумесяц готов сотрудничать с Красным Крестом

Иранский Красный Полумесяц готов сотрудничать с Красным Крестом
© Фото: IRNA
Глава Общества Красного Полумесяца Ирана встретился с директором регионального офиса Международного Комитета Красного Креста, в ходе встречи он объявил о готовности сотрудничать и делиться опытом с национальными обществами.

Глава Общества Красного Полумесяца Ирана Пирхоссейн Коливанд встретился с директором регионального офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК) Марианной Сполярич и директором представительства МККК в Иране Венсаном, в ходе встречи стороны говорили о необходимости укрепления взаимодействия в области передачи научного, оперативного и образовательного опыта иранских медиков другим национальным обществам.

"Три месяца назад, во время международного мероприятия в области реабилитации, проведенного при участии представительства МККК в Иране, мы наблюдали присутствие экспертов из 19 стран и ценный обмен опытом Иранского Красного Полумесяца в области реабилитации. Это сотрудничество достойно похвалы, и мы стремимся к продолжению совместной работы"

- Пирхоссейн Коливанд

Глава иранского Красного Полумесяца в ходе встречи затронул тему проведения первого международного конгресса, посвященного мученикам-спасателям Священной обороны, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Он предложил МККК взять на себя инициативу его проведения, отметив: иранский Красный Полумесяц готов принять этот конгресс, а также передать весь свой опыт в этой области.

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