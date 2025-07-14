Иранский Бам потрясло довольно сильное землетрясение

Сегодня утром в 125 километрах от города Бам в иранской провинции Керман произошло землетрясение магнитудой 5,6, подземные толчки ощущались еще в пяти странах региона.

Сегодня утром иранскую провинцию Керман потрясло землетрясение магнитудой 5,6, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок произошел в 5:06 по времени UTC (8:06 мск) в 125 км к юго-востоку от города Бам, население которого составляет 99 тыс человек. Его очаг находился на глубине 10 км, передает РИА Новости.

Подземные толчки ощущались в соседних Омане, Пакистане, ОАЭ и Афганистане.

Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.