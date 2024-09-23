Иранские ученые разработали антидот от яда самой опасной змеи

Иранские ученые представили новый антидот против самой ядовитой змеи страны – Черной змеи, от укусов которой умирают люди: ее яд в 20 раз токсичнее, чем у кобры.

Укус самой страшной и опасной иранской змеи - "сиях мар" (Черная змея), чей яд в 20 раз токсичнее, чем у кобры, перестал быть приговором в Иране: научно-исследовательский институт вакцин и сывороток "Рази" представил новый поливалентный антидот против ее яда.

"Это значительное достижение для национальной биологической безопасности. Антидот создан специально для нейтрализации яда змеи, которая в последние годы стала причиной гибели людей в провинции Систан и Белуджистан"

- замминистра сельскохозяйственного джихада Голамреза Голмохаммади

Змея "сиях мар" – настоящее стихийное бедствие для жителей в приграничных районах с Пакистаном и Афганистаном провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Традиционные антидоты против ее мутировавшего яда неэффективны, и чтобы разработать противоядие, пришлось провести полевой отбор образцов и серьезные лабораторные исследования, пишет иранское информационное агентство IRNA.

Семивалентная сыворотка уже прошла успешные клинические испытания и готова к массовому производству, заверили в институте.