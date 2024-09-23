Вестник Кавказа

Иранские ученые разработали антидот от яда самой опасной змеи

Иранские ученые разработали антидот от яда самой опасной змеи
© Фото: IRNA
Иранские ученые представили новый антидот против самой ядовитой змеи страны – Черной змеи, от укусов которой умирают люди: ее яд в 20 раз токсичнее, чем у кобры.

Укус самой страшной и опасной иранской змеи - "сиях мар" (Черная змея), чей яд в 20 раз токсичнее, чем у кобры, перестал быть приговором в Иране: научно-исследовательский институт вакцин и сывороток "Рази" представил новый поливалентный антидот против ее яда.

"Это значительное достижение для национальной биологической безопасности. Антидот создан специально для нейтрализации яда змеи, которая в последние годы стала причиной гибели людей в провинции Систан и Белуджистан"

- замминистра сельскохозяйственного джихада Голамреза Голмохаммади

Змея "сиях мар" – настоящее стихийное бедствие для жителей в приграничных районах с Пакистаном и Афганистаном провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Традиционные антидоты против ее мутировавшего яда неэффективны, и чтобы разработать противоядие, пришлось провести полевой отбор образцов и серьезные лабораторные исследования, пишет иранское информационное агентство IRNA.

Семивалентная сыворотка уже прошла успешные клинические испытания и готова к массовому производству, заверили в институте.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1305 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иранские ученые совершили прорыв в диагностике онкологии

Иранские ученые совершили прорыв в диагностике онкологии

Архитектурные тайны: никто не знает, кто и как построил эти 5 сооружений

Архитектурные тайны: никто не знает, кто и как построил эти 5 сооружений

В Мангистау заработал новый IT-технопарк

В Мангистау заработал новый IT-технопарк

Иранские школьники стали лучшими на международной выставке изобретений

Иранские школьники стали лучшими на международной выставке изобретений

Уникальные БАДы для спортсменов создали в Казахстане

Уникальные БАДы для спортсменов создали в Казахстане

Какие новые виды туризма появятся в Узбекистане?

Какие новые виды туризма появятся в Узбекистане?

Болезнь Альцгеймера: японские ученые придумали рабочий прототип лекарства

Болезнь Альцгеймера: японские ученые придумали рабочий прототип лекарства

В Казахстане будет свой филиал МГИМО

В Казахстане будет свой филиал МГИМО

Северный Кавказ может быть не единственной прародиной кефира – китайские ученые

Северный Кавказ может быть не единственной прародиной кефира – китайские ученые

Лабораторию стройматериалов создадут в Узбекистане

Лабораторию стройматериалов создадут в Узбекистане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы