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Иранка поборется за победу в Мировом туре по теннису

Иранка поборется за победу в Мировом туре по теннису
© Фото: ИРНА
Иранская теннисистка Мандегар Фарзами сегодня одержала убедительную победу со счетом 2:1 и вышла в финал открытого Мирового теннисного тура юниоров, который проходит в столице Ирана.

Полуфинальный этап соревнований Мирового теннисного тура среди девушек младше 18 лет, проходивший сегодня, стал успешным для юной спортсменки из Ирана Мандегар Фарзами: ей удалось обыграть Денизу Дильк Бахта из Турции, и Фарзами стала первой теннисисткой, которая вышла в финал.

Завтра девушка поборется за звание чемпиона с теннисистками России и Турции, передает иранское информационное агентство ИРНА.

В соревнованиях, которые стартовали 24 июня, принимают участие более 100 спортсменов из Ирана, Индии, России, Великобритании, Болгарии, Кувейта, Швеции, Турции, Египта и Казахстана. Они проходят на теннисных кортах клуба Эстеглал, завтра объявят победителей индивидуальных и парных соревнований.

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