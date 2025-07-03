Иран закупит меньше пшеницы в этом году

В этом году Тегеран намерен закупить на 30% меньше пшеницы внутри страны, чем годом ранее.

В этом году власти Ирана планируют закупить 8,5 млн тонн пшеницы, в прошлом году было приобретено около 12,5 млн тонн. Масштабы закупок зерна упали на 30%, сообщили в национальном объединении фермеров-производителей.

С начала апреля в Исламской Республике закупили около 4,5 млн тонн зерна у фермерских хозяйств.

Сообщается, что аграрии страны получили от правительства 453 триллиона риалов ($755 млн), всего фермеры получат 900 триллионов риалов ($1,5 млрд).