Вестник Кавказа

Иран закупит меньше пшеницы в этом году

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году Тегеран намерен закупить на 30% меньше пшеницы внутри страны, чем годом ранее.

В этом году власти Ирана планируют закупить 8,5 млн тонн пшеницы, в прошлом году было приобретено около 12,5 млн тонн. Масштабы закупок зерна упали на 30%, сообщили в национальном объединении фермеров-производителей.  

С начала апреля в Исламской Республике закупили около 4,5 млн тонн зерна у фермерских хозяйств. 

Сообщается, что аграрии страны получили от правительства 453 триллиона риалов ($755 млн), всего фермеры получат 900 триллионов риалов ($1,5 млрд).

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