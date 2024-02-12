Вестник Кавказа
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Иран закроет свои сухопутные границы

Иран закроет свои сухопутные границы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана приняли решение заблокировать свои границы со всеми соседними странами. Причина такого решения не сообщается.

Границы Ирана с соседними странами будут закрыты на неопределенный срок. Такое заявление сделал командующий Сухопутными войсками ВС ИРИ Киумарс Гейдари.

Генерал обратил особое внимание на то, что Исламская Республика не собирается и никогда не собиралась ни озвучивать угрозы в отношении соседей, ни тем более нарушать их границы или вторгаться в эти страны, передает APA.

"Это не является несправедливостью по отношению к соседним странам. Любая страна имеет право закрывать свои границы"

- Киумарс Гейдари

Напомним, Иран полностью закрывал сухопутные границы на рубеже 2021-2022 годов, во время пандемии коронавируса. Тогда это решение было связано с распространением штамма ковида омикрон.

С какими странами граничит Иран?

С Ираном граничат 7 стран. Это

  • Ирак и Турция на западе,
  • Азербайджан и Армения на севере,
  • Туркменистан, Афганистан и Пакистан на востоке.
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