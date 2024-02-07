Взрыв на газопроводе в Иране может быть диверсией

В Иране считают, что взрыв на газопроводе - следствие диверсии. Расследование продолжается. Снабжение газом населения не нарушено.

Взрыв и пожар на газопроводной трубе в Иране могут быть вызваны диверсией, пишет иранское агентство IRNA.

Взрыв прогремел в 01.35, он привел к возгоранию газа, столб огня был виден за несколько километров, близлежащие дороги временно перекрывались из-за мощного пожара.

Утром пожар на газопроводе удалось локализовать, сообщил глава управления кризисных ситуаций районов Чахармахала и Бахтиари.

Названа вероятная причина ЧП: по предварительным данным, инцидент был диверсией, расследование продолжается.

В результате взрыва и пожара никто не пострадал, снабжение населения и предприятий газом не нарушено.