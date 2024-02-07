Взрыв и пожар произошли на газопроводе в Иране

В Иране произошло ЧП - на магистральной нити газопровода прогремел взрыв. Он привел к возгоранию, которое прекратится лишь когда в трубе выгорит весь газ. Часть Ирана отключена от газоснабжения.

В городе Боруджен, расположенном в центре Ирана этой ночью прогремел взрыв - взорвался газопровод, сейчас на месте происшествия бушует пламя, передает иранское информагентство Mehr.

"Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось"

– Mehr

Возгорание не удастся потушить. Как объяснил глава города Фатах Кареми, пожар будет продолжаться, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа".

Остановлена подача газа из Боруджена в другие области Ирана. По предварительным данным, отключение затронуло округа Боруджен, Чахармахале и провинцию Бахтиари.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели.