Иран восстановит аэропорты в Сирии

Сирийские аэропорты будут восстановлены силами иранских специалистов.
Глава гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммадибахш заявил о том, что организация гражданской авиации Ирана и Сирии заключили соглашение о восстановлении иранской стороной аэропортов в Сирии.
"Соглашение достигнуто по вопросам, касающимся стандартов, учебных и ремонтных центров, а также центров оказания авиационных услуг. Исламская Республика Иран заявила о своей готовности восстановить аэропорты Сирии, в том числе аэропорт Дамаска и установить оборудование при помощи совместной рабочей группы"
– Мохаммад Мохаммадибахш.
Мохаммадибахш подчеркнул, что Иран планирует ежегодно отправлять в Сирию 50 тысяч паломников.