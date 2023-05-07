РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иран восстановит аэропорты в Сирии

Иран восстановит аэропорты в Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сирийские аэропорты будут восстановлены силами иранских специалистов.

Глава гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммадибахш заявил о том, что организация гражданской авиации Ирана и Сирии заключили соглашение о восстановлении иранской стороной аэропортов в Сирии.

"Соглашение достигнуто по вопросам, касающимся стандартов, учебных и ремонтных центров, а также центров оказания авиационных услуг. Исламская Республика Иран заявила о своей готовности восстановить аэропорты Сирии, в том числе аэропорт Дамаска и установить оборудование при помощи совместной рабочей группы"

– Мохаммад Мохаммадибахш.

Мохаммадибахш подчеркнул, что Иран планирует ежегодно отправлять в Сирию 50 тысяч паломников.

Неподалеку от Тбилиси появится аэропорт

Неподалеку от Тбилиси появится аэропорт

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
670 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version