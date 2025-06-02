Иран участвует в переговорах по Газе - Трамп

Президент США сообщил, что в число стран, вовлеченных в переговорный процесс по урегулированию в секторе Газа, входит Иран.

В процессе переговоров по Газе участвует, помимо Израиля, США и ХАМАС, Иран, об этом рассказал президент США Дональд Трамп в Белом доме.

"Сейчас идут масштабные переговоры по сектору Газа между США, ХАМАС и Израилем. Иран также вовлечен в эти переговоры. Посмотрим, что произойдет с Газой"

– Трамп

Американская сторона добивается освобождения заложников палестинскими радикалами, отметил Трамп.

Израиль ранее сообщил, что согласен с предложением спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. В ХАМАС настаивают на гарантиях прекращения боевых действий в анклаве.