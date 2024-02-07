Иран строит солнечные электростанции

Наряду с атомной электроэнергетикой Иран активно строит экологически чистые электростанции, которые в генерации будут использовать энергию солнца – сейчас в стране идет строительство таких СЭС общей мощностью в 10 тысяч мегаватт.

Глава Организации по возобновляемым источникам энергии и электротехническим технологиям Ирана Акбар Шабани заявил, что сейчас в различных регионах страны строятся солнечные электростанции общей мощностью 10 тыс МВт.

"Мы предпринимаем усилия для того, чтобы перейти к международным стандартам путем улучшения качества оборудования электростанций. Развитие рынка солнечного оборудования – одна из важнейших программ страны, которую мы постараемся реализовать при поддержке правительства и частного сектора"

- Акбар Шабани

В то же время Иран не отказывается и от ядерной энергетики: напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в начале февраля Иран начал возведение новой атомной электростанции "Иран Хормоз" на юге страны в провинции Хормозган. В торжественной церемонии старта возведения участвовал лидер республики Эбрахим Раиси и глава Организации по атомной энергии ИРИ Мохамад Эслами. Мощность объекта после запуска должна составить 20 тыс МВт.