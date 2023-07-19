Вестник Кавказа

В Иране началось возведение новой АЭС

В Иране началось возведение новой АЭС
© Фото: IRNA
Иран начал возведение новой атомной электростанции в регионе Хормозган. Мощность объекта после запуска должна составить 20 тыс мегаватт.

Иран запустил создание новой атомной электростанции "Иран Хормоз" на юге страны.

В торжественной церемонии старта возведения участвовал лидер республики Эбрахим Раиси и глава Организации по атомной энергии ИРИ Мохамад Эслами.

Уточняется, что новый объект энергетики будет построен в провинции Хормозган в населенном пункте Сирик.

Благодаря новой АЭС страна планирует нарастить создание атомной энергии.

После запуска станции ее мощность должна составить 20 тыс мегаватт.

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