В Иране началось возведение новой АЭС

Иран начал возведение новой атомной электростанции в регионе Хормозган. Мощность объекта после запуска должна составить 20 тыс мегаватт.
Иран запустил создание новой атомной электростанции "Иран Хормоз" на юге страны.
В торжественной церемонии старта возведения участвовал лидер республики Эбрахим Раиси и глава Организации по атомной энергии ИРИ Мохамад Эслами.
Уточняется, что новый объект энергетики будет построен в провинции Хормозган в населенном пункте Сирик.
Благодаря новой АЭС страна планирует нарастить создание атомной энергии.
После запуска станции ее мощность должна составить 20 тыс мегаватт.