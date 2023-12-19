Иран: США – виновники "величайших" преступлений

Президент Ирана назвал Иран главным фактором нестабильности в мире. Он перечислил примеры в виде Афганистана, Ирака, Сирии и других точек.

Иранский лидер Эбрахим Раиси на конференции по Палестине в Тегеране назвал главного фактора нестабильности в мире.

По словам главы государства, Соединенные Штаты – виновники "величайших" преступлений. Он подчеркнул, что, несмотря на это, Вашингтон претендует на защиту свободы и демократии.

Раиси отметил, что США не могут быть гарантами безопасности в таких разных точках мира, напомнив примеры Ирака, Ливана, Сирии и Афганистана.