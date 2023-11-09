Иран: действия США в Газе приведут к блокаде Средиземного моря

В Иране заявили о возможной блокаде Средиземного моря из-за действий США и союзников в секторе Газа. Ранее началась операция по защите Красного моря и Аденского залива.

Заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди допустил блокаду Средиземного моря, если "США и союзники продолжат свои действия в Газе".

В интервью изданию Tasnim он заявил, что, помимо блокирования вод, Вашингтон может столкнуться с зарождением новых очагов сопротивления.

"Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря. Море, Гибралтарский пролив и другие водные пути должны дождаться бури"

- Мохаммад Реза Нагди

Ранее в Пентагоне сообщили о начале операции "Страж процветания" из-за атак хуситов на торговые суда в Красном море и Аденском заливе. В операции участвуют свыше 20 государств.