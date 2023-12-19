Иран: США признали невозможность навязать свой порядок всему миру

В МИД Ирана сообщили, что США признают свою невозможность навязать порядок другим странам. Там также рассказали о ситуации вокруг Палестины и Израиля.

Заместитель руководителя иранского МИД Али Багери Кани сообщил, что сегодня Вашингтон признает свою невозможность навязать свой порядок другим странам в складывающемся многополярном мировом укладе.

"Если бы американцы повели себя как в прошлые годы, они смогли бы навязать свой порядок при помощи силы. Однако в нынешних условиях они признают, что подход установления миропорядка в одностороннем варианте приходит в упадок. При условии наличия нескольких акторов на международной арене они не в состоянии навязать всем свои собственные интересы"

- Али Багери Кани

Он отметил, что Вашингтон продолжает «поддерживать военные преступления Израиля в Палестине». По его словам, это одно из проявлений неспособности Штатов навязать всему миру свой порядок.

Багери Кани подчеркнул, что сегодня все народы мира заявили, что они не намерены отказываться от своих интересов ради принятия американского миропорядка. Он добавил, что они будут противостоять эгоцентристскому подходу США, даже если за это придется отдать жизнь.

Кроме того, дипломат заявил, что только многополярная система мироустройства может быть логичной и правильной альтернативой той системе, которую пытается навязать Вашингтон. По его мнению, только правильная система принесет мир и стабильность на планету.