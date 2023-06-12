Иран рассказал о рекордной кибер-победе

Иранские СМИ собрали статистику о DDOS-ударах хакеров по серверам Ирана перед парламентскими выборами 1 марта: всего атак было более 150, крупнейшая приблизилась к 0,5 трлн запросов в час. Иранские программисты заверили, что справились со всеми нападениями хакеров на кибербезопасность Исламской Республики.

Иранские СМИ рассказали сегодня о крупнейшей в истории ИРИ победе местных IT-служб над международными хакерскими организациями: незадолго до парламентских выборов на сервера республики была организована рекордная атака, успешно отраженная в течение суток.

Уточняется, что речь идет о вполне стандартной, но небывалой по масштабу DDOS-атаке, устроенной более недели назад – 28 февраля. Тогда хакеры провели "бомбардировку" иранских серверов запросами со скоростью порядка 490 млрд запросов в час.

IT-службы Ирана также отметили, что на последней неделе перед парламентскими выборами (состоявшимися 1 марта) на иранские серверы всего было совершено более 150 DDOS-нападений. Иранские программисты заверили, что все они были отражены без потерь для республики.