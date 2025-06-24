Иран призвал сделать регион свободным от ядерного оружия

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил за создание региона, свободного от ядерного оружия, обозначив такое условие для всех стран Ближнего Востока.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в котором сделал важное заявление: Тегеран выступает за то, чтобы Ближний Восток стал регионом, свободным от ядерного оружия и любого оружия массового поражения, сообщает официальный сайт президента исламской республики.

"Иран готов к сотрудничеству для повышения уровня безопасности и укрепления стабильности и мира в регионе. Мы являемся сторонниками создания региона, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения, конечно, с тем условием, что Израиль это тоже затронет, поскольку последние действия этого государства совсем не оставляют поводов для доверия ему"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, ранее мы писали о том, что Белый дом рассчитывает провести переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе на следующей неделе, сообщил президент США Дональд Трамп. Говоря о возможных переговорах, он подчеркнул, что Вашингтон будет просить о том же, о чем просили ранее – об отказе Тегерана от своей ядерной программы.