Иран призвал сделать регион свободным от ядерного оружия

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в котором сделал важное заявление: Тегеран выступает за то, чтобы Ближний Восток стал регионом, свободным от ядерного оружия и любого оружия массового поражения, сообщает официальный сайт президента исламской республики.
"Иран готов к сотрудничеству для повышения уровня безопасности и укрепления стабильности и мира в регионе. Мы являемся сторонниками создания региона, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения, конечно, с тем условием, что Израиль это тоже затронет, поскольку последние действия этого государства совсем не оставляют поводов для доверия ему"
- Масуд Пезешкиан
Напомним, ранее мы писали о том, что Белый дом рассчитывает провести переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе на следующей неделе, сообщил президент США Дональд Трамп. Говоря о возможных переговорах, он подчеркнул, что Вашингтон будет просить о том же, о чем просили ранее – об отказе Тегерана от своей ядерной программы.