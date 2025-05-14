Иран ответил на претензии ЛАГ по островам в Персидском заливе

В Иране отреагировали на заявление ЛАГ по поводу трех островов в Персидском заливе. В Исламской Республике отметили, что такого рода заявления недопустимы.

Острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса – неотъемлемая часть территории Ирана. Такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, комментируя заявление саммита Лиги арабских государств относительно этих островов.

Он подчеркнул, что подобного рода претензии противоречат основополагающим принципам ООН и международного права.

Представитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что поднимать такие вопросы в заключительном заявлении ЛАГ недопустимо.

Кроме того, он порекомендовал Лиге арабских государств учитывать неизменные исторические и географические реалии при формировании своих позиций, а также заниматься укреплением взаимопонимания и улучшать отношения между региональными странами.