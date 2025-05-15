Вестник Кавказа

Иран не откажется от обогащения урана - глава МИД

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Обогащение урана в Иране будет продолжено независимо от того, будет ли заключена новая сделка по ядерной программе или нет, сообщил министр Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал о том, что иранская ядерная программа не будет остановлена. Со сделкой или без нее, страна продолжит заниматься обогащением урана.

"Если США заинтересованы в том, чтобы Иран не имел ядерного оружия, сделка находится в пределах досягаемости… Однако обогащение в Иране будет продолжаться при наличии сделки или без нее"

– министр

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Ирану нужен мирный атом, так как в стране есть достаточные запасы нефти и газа.

Аракчи отметил, что заявления американской стороны в публичном пространстве и в частных дискуссиях разнятся, что вызывает разочарование Тегерана.

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