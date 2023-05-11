Опубликовано: 11:23, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На КПП "Мегри" на границе Ирана и Армении пройдут ремонтные работы, ответственность на себя возьмет иранская компания Tana Energy Management.

Армянское правительство подвело итоги конкурса, который проходил в рамках кредитной программы кабинета министров и Европейского банка реконструкции и развития.

Победителем данного конкурса стала компания из Ирана Tana Energy Management. Именно ей предоставится право провести реконструкцию пограничного пункта "Мегри", расположенного на границе ирано-армянской границе.

Реконструкция пропускного пункта обойдется в почти 18,5 млн евро. Первый транш будет получен до конца первого полугодия.