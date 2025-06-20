Иран опроверг уничтожение США ядерного объекта в Фордо

Сегодня ночью США нанесли удар по нескольким ядерным объектам. В Иране заявили, что подземный комплекс в Фордо не пострадал.
Иранский ядерный подземный комплекс в Фордо не получил повреждений после ночных атак США, заявил депутат парламента Ирана Мохаммад Мена Раиси.
"Никакого ущерба установкам, расположенным под землей, не было. Каких-либо утечек нет"
- Мохаммад Мена Раиси
Напомним, что сегодня ночью США атаковали ядерные объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе. в Иране.
После этого глава Белого дома Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявили, что американские ВВС и ЦАХАЛ уничтожили все ядерные объекты Ирана, в том числе по обогащению урана.