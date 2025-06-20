Вестник Кавказа

Иран опроверг уничтожение США ядерного объекта в Фордо

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня ночью США нанесли удар по нескольким ядерным объектам. В Иране заявили, что подземный комплекс в Фордо не пострадал.

Иранский ядерный подземный комплекс в Фордо не получил повреждений после ночных атак США, заявил депутат парламента Ирана Мохаммад Мена Раиси.

"Никакого ущерба установкам, расположенным под землей, не было. Каких-либо утечек нет"

- Мохаммад Мена Раиси

Напомним, что сегодня ночью США атаковали ядерные объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе. в Иране.

После этого глава Белого дома Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявили, что американские ВВС и ЦАХАЛ уничтожили все ядерные объекты Ирана, в том числе по обогащению урана.

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