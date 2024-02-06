Иран опасается прямой конфронтации США на Ближнем Востоке - СМИ

Иран призвал группировки проявлять сдержанность по отношению к военным силам США в регионе. Тегеран опасается прямой конфронтации с Вашингтоном на Ближнем Востоке.

Издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран опасается прямой конфронтации с США на Ближнем Востоке. Иран призвал группировки в регионе проявлять сдержанность.

Ранее в Тегеране публично предупреждали, что иранские военные готовы ответить на любые угрозы. Это произошло после ответных ударов США по проиранским группировкам в Сирии, Ираке и Йемене.

"При этом, по словам ливанских и иракских чиновников, проинформированных о переговорах, в частном порядке высокопоставленные лидеры призывают к осторожности"

- Washington Post

Газета передает, что спустя несколько дней после атаки на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое солдат, а ответственность на себя взяла группировка "Катаиб Хезболла", иранский военный командир в Багдаде потребовал у лидеров движения приостановить нападения на военные объекты США.

При этом издание приводит слова иранского чиновника, который заявил, что руководители группировки неохотно дали согласие.