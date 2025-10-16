Иран опасается отголосков антироссийских санкций Вашингтона - СМИ

Экономика Ирана, как и мировой энергетический рынок, могут серьезно пострадать в случае ужесточения санкций США в отношении России и ограничений импорта российского СПГ, которые планирует ЕС.

Иранская экономика в полной мере ощутит на себе ужесточение санкций США в отношении России, а планируемые странами Евросоюза ограничения на импорт российского СПГ окажут негативное влияние на мировой энергетический рынок, который столкнется с дефицитом предложения: альтернативой могли бы стать страны, находящиеся под санкциями, пишет иранская экономическая газета Donya-e-eqtesad.

Для Ирана экономические последствия этого решения для нефтяного рынка, валютных поступлений и бюджета страны важны вдвойне, так как любое нарушение маршрута поставок российской нефти косвенно меняет маршрут поставок иранской нефти, отмечает издание, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Внезапное решение президента США Дональда Трампа нарушило хрупкое спокойствие, царившее на мировом энергетическом рынке в последние месяцы - важно то, что впервые под прямым воздействием США оказались сразу две крупных российских нефтедобывающих компании "Pоснефть" и "Лукойл", контролирующих более 5% мировой добычи сырой нефти.

Иран уже вводит запрет всех долларовых транзакций и другого финансового взаимодействия с этими компаниями с 22 октября, сообщило Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Остальной рынок тоже отреагировал быстро: Китай и Индия, два основных покупателя российской нефти, приостановили краткосрочные закупки, а часть азиатских НПЗ начали искать альтернативы российской нефти, сообщает Financial Times.